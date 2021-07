Options du sujet Imprimer le sujet

Création d'un magnifique vase fait uniquement à partir de crayons de couleur

Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 471 Karma: 437







Turning Coloured Pencil, But WITHOUT RESIN !! Turning Coloured Pencil, But WITHOUT RESIN !!

Contribution le : Aujourd'hui 21:34:35

Re: Création d'un magnifique vase fait uniquement à partir de crayons de couleur

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1638 Karma: 1671 toutes ses vidéos sont bluffantes! Il est créatif, patient (très) et maîtrise à merveille les techniques du tournage. Le seul défaut qu'on peut lui reprocher c'est de tourner avec des gants. Chose dangereuse à ne pas reproduire.

Contribution le : Aujourd'hui 22:00:49