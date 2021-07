Comment le changement climatique va bouleverser l’humanité

Options du sujet Imprimer le sujet

Une vidéo assez longue, conçue en collaboration avec Rodolphe Meyer (de la chaîne Youtube Le Réveilleur), qui analyse des conséquence du changement climatique en cours. Quelques effets probables, dont la liste n'est pas exhaustive, mais qui couvrent une bonne partie des plus gros impacts possibles.



La conclusion c'est que notre capacité d'adaptation nous permettra de survivre dans ces nouvelles conditions. Le danger c'est que ces changements nous poussent dans des comportements de replis qui induiront plus de violence. Nous avons depuis longtemps organisé le rejet des étrangers, alors que nous sommes encore dans un environnement plutôt serein aujourd'hui. Qu'est ce que cela annonce de nos futurs comportements quand les conséquences seront vraiment à nos portes selon vous ?

