Options du sujet Imprimer le sujet

Loucheux Des hooligans anglais agressent des Italiens + Des gens entrent sans billet 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8211 Karma: 5005









Plus tôt, le personnel du stade avait été débordé par des dizaines de supporters sans billet.





La finale de l’Euro hier soir a été ternie par des scènes de violence.Plus tôt, le personnel du stade avait été débordé par des dizaines de supporters sans billet.

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:40

Bouroski Re: Des hooligans anglais agressent des Italiens + Des gens entrent sans billet 0 #6

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1717 Karma: 1232 Super tu payes pour assister à un match, mais si ton pays à le malheur de gagner tu te prends une dérouillée.

Contribution le : Aujourd'hui 14:24:40