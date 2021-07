Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70893 Karma: 33201

Un bateau qui ressemble à un pickup





Truck Boat Glides Along Oklahoma's Lake Overholser



Prendre le métro inondée avec des sacs poubelles





Subway Commuters Use Trash Bags to Wade Through Thigh-Deep Flood Waters Amid Heavy Rainfall

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:17