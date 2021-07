Options du sujet Imprimer le sujet

Kaiine51 Comédien chauve français peu connu 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 23:11:55 Post(s): 1 Salut la commu !



Ça va peut être se poser en challenge. Je n'ai pas beaucoup d'info sur le gars que je cherche... Il s'agit d'un comédien pas très connu, chauve, yeux marrons, aperçu dans plus belle la vie ou un truc du genre. Je me rappelle de lui comme serveur avec un accent marseillais.

Je paie le Champagne(pas le truc à bulle russe) à celui qui trouve.

Contribution le : Hier 23:48:20