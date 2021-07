Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Une perruche chante comme une pro 2 #1

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 492 Karma: 455 Apparement le titre de la chanson c'est Psycho Killer de Talking Heads mais je suis pas sur !





Psycho Killer

Contribution le : Aujourd'hui 00:14:24