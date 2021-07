Index des forums Koreus.com A propos du site Double-posts lors de l'envoi de posts avec image Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Koreus,



Depuis quelques semaines, j'ai l'impression que le temps d'attente après la soumission d'un post contenant une image a considérablement augmenté.

Le problème étant que lorsqu'on clique sur le bouton "valider", rien ne se passe visuellement (il faut regarder l'onglet du navigateur et voir l'icône navigateur indiquant l'attente du chargement de la page, pour comprendre qu'il se passe bien quelque chose).

La première impression est qu'on n'a pas cliqué sur le bouton mais probablement un peu à côté, et le premier réflexe est donc de cliquer à nouveau sur le bouton. Et résultat : un double-post.



Quelques exemples en peu de temps :

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic165026-13180.html#forumpost2906127

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic230697.html#forumpost2906438

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic230669-40.html#forumpost2906473



Je pense qu'il faudrait désactiver le bouton "valider" dès lors qu'il a été cliqué. Déjà pour que visuellement on se rende compte qu'on a bien cliqué sur le bouton, et pour éviter que par accident on puisse à nouveau cliquer dessus.



[Edit]

Ou rediriger immédiatement sur la page "merci pour votre post blablabla" et effectuer le travail de chargement de l'image seulement après l'affichage de cette page d'attente. Salut @Depuis quelques semaines, j'ai l'impression que le temps d'attente après la soumission d'un post contenant une image a considérablement augmenté.Le problème étant que lorsqu'on clique sur le bouton "valider", rien ne se passe visuellement (il faut regarder l'onglet du navigateur et voir l'icône navigateur indiquant l'attente du chargement de la page, pour comprendre qu'il se passe bien quelque chose).La première impression est qu'on n'a pas cliqué sur le bouton mais probablement un peu à côté, et le premier réflexe est donc de cliquer à nouveau sur le bouton. Et résultat : un double-post.Quelques exemples en peu de temps :Je pense qu'il faudrait désactiver le bouton "valider" dès lors qu'il a été cliqué. Déjà pour que visuellement on se rende compte qu'on a bien cliqué sur le bouton, et pour éviter que par accident on puisse à nouveau cliquer dessus.[Edit]Ou rediriger immédiatement sur la page "merci pour votre post blablabla" et effectuer le travail de chargement de l'image seulement après l'affichage de cette page d'attente.

