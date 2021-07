Chauffard pressé se fait compresser + raton laveur ne partage pas ses raisins

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 508 Karma: 469

Attention à la vidéo qui va suivre, ça peut être choquant même si on voit rien mais qu'on devine comment cela a pu se terminer pour ce chauffard !





Caught on HGV dash cam - HGV overturns onto van accident caught on camera UK M20 A20 Motorway





Raccoon: “don’t touch my grapes”

Contribution le : Aujourd'hui 18:05:05