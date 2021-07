Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 29/05/2015 09:41 Post(s): 2961 Karma: 9556 J’ai découvert cette vidéo, elle a 6 ans mais je trouve sa prestation tellement impressionnante. Pour les connaisseurs c’est le fameux sergent Larvell Jones des films Police Academy qui nous régalait avec ses bruitages de bouche.





Michael Winslow and Hjortur Stephensen - Whole Lotta Love (Led Zeppelin cover)

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:55