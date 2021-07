Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4849 Karma: 12927

Un individu a été sauvé par un policier grâce à la manoeuvre de Heimlich. Il avait avalé un sachet de marijuana :



Ohio trooper saves man by giving him the Heimlich maneuver after he swallowed a bag of marijuana

Contribution le : Hier 23:47:07