Exotope Des enfants demandent à Alexa de leur raconter une histoire. 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 335 Karma: 462 Des enfants demandent à Alexa (une enceinte connectée je suppose) de leur raconter une histoire pour s'endormir mais elle n'en connait pas.. Ils lui demandent alors de leur raconter une histoire effrayante.



Contribution le : Aujourd'hui 00:16:39