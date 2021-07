Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Renvoyer à sa propriétaire une casquette tombée de 8 étages

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12858 Karma: 6780 Lors d’un événement rassemblant beaucoup de monde, une femme fait tomber sa casquette du 8ème étage de ce qui semble être un parking rempli de spectateurs. Une chaîne va alors spontanément s’organiser pour faire remonter la casquette étage par étage jusqu’à sa propriétaire. Avec du suspense et des rebondissements qui vont tenir tout le monde en haleine.





Aujourd'hui 02:21:53