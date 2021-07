Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus La musique des Simpsons A Capella 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70923 Karma: 33225 La musique des Simpsons A Capella par Maytree





The Simpsons OST

Contribution le : Aujourd'hui 08:08:35

Turbigo Re: La musique des Simpsons A Capella 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1580 Karma: 1098





@Koreus Avoue, tu as envoyé un texto à @Skwatek pour le Koreu-Zic-Loto : 3 minutes après ton post il me vole ma chance de victoire:p



Edit : @Skwatek ça fait bien 15 ans que personne n'avait compris

Rassurez-vous les patafs peuvent dormir sur leurs 2 oreilles Leurs autres reprises sont géniales aussi !Avoue, tu as envoyé un texto à @pour le Koreu-Zic-Loto : 3 minutes après ton post il me vole ma chance de victoire:pEdit : @ça fait bien 15 ans que personne n'avait compris mon pseudo Rassurez-vous les patafs peuvent dormir sur leurs 2 oreilles

Contribution le : Aujourd'hui 08:34:15

Koreus Re: La musique des Simpsons A Capella 0 #3

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70923 Karma: 33225 Turbigo J'ai peur qu'il se tape une poumite J'ai peur qu'il se tape une poumite

Contribution le : Aujourd'hui 08:36:31

Skwatek Re: La musique des Simpsons A Capella 0 #4

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44443 Karma: 21151 Turbigo : Quand toi tu parles de victoire, moi je serre des fesses !



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic226532-60.html#forumpost2906707



Edit/ Je suis foutu ! Ou bluff ?! : Quand toi tu parles de victoire, moi je serre des fesses !Edit/ Je suis foutu ! Ou bluff ?!

Contribution le : Aujourd'hui 08:37:15