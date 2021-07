Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Enlever le brûlé d'une pizza avec une disqueuse. 1 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 346 Karma: 481 Un homme se sert d'une disqueuse pour enlever la partie brulée d'une pizza.



Bouroski Re: Enlever le brûlé d'une pizza avec une disqueuse. 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1720 Karma: 1235 Et après il utilise la disqueuse aussi pour décoller la pizza de la planche de bois ? XD

