Pub prévention routière La Belgique associe des commentaires de foot aux accidents de la route

je suis assez fan de pub depuis de très nombreuses années... alors que je n'ai pas la télé.



Quoi qu'il en soit voila une pub que j'ai trouvée vraiment bien pensée et originale dans sa réalisation.





Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15592 Karma: 21214 Pas sûr que le foot soit responsable de tous leurs accidents là-bas. 90% des vidéos se passent en RussiePas sûr que le foot soit responsable de tous leurs accidents là-bas.

