kopbkk Je recherche cette chaine Youtube 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 08/06/2018 18:08 Post(s): 10



Un amis a moi a vu une video sur Facebook ce matin, il pense que c'est un Youtubeur mais vu que c'etait en autoplay sur sa TV, il n'a pas reussi a voir qui c'etait. Il a reussi a prendre une photo seulement.



Dans la video le mec explique l'efficacite des vaccins ARNm. Je crois que c'est une chaine de vulgarisation scientifique mais je ne trouve rien, par contre sa tete me dit quelque chose et je suis sur de l'avoir vu avant.









Contribution le : Aujourd'hui 13:34:23