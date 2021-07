Options du sujet Imprimer le sujet

Jebia Grosse innodation en Belgique. (Province de Liège) 1 #1

Je suis accro Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 714 Karma: 351



Météo Express - L'ampleur des inondations est sans précédent à Pepinster dans l'est de la Belgique !

Des maisons se sont effondrées. 4 corps sans vie viennent d'être retrouvés à Verviers. (© KponeStudio)



Source Twitter







Météo Express - La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin !

Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert)



Source Twitter











Météo Express -L'ampleur des inondations est sans précédent à Pepinster dans l'est de la Belgique !Des maisons se sont effondrées. 4 corps sans vie viennent d'être retrouvés à Verviers. (© KponeStudio)Météo Express -La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin !Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert)

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:00

FMJ65 Re: Grosse innodation en Belgique. (Province de Liège) 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12486 Karma: 3833 Et personne pour sortir le kayac !!! Pourtant de pareilles conditions ne se présentent pas tous les jours .....

Contribution le : Aujourd'hui 15:16:00