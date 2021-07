Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Bonucci envoie un message à Ronaldo et Pogba 3 #1

Ze-GIF

Bonucci drinks beer and cola after winning EURO 2020





Bonucci drinks beer and cola after winning EURO 2020 Je l'ai bien mérité dit-il avant de conclure par un "Je vais tout boire ce soir" !!Bonucci drinks beer and cola after winning EURO 2020

Aujourd'hui 16:11:38

CrazyCow Re: Bonucci envoie un message à Ronaldo et Pogba 0 #2

CrazyCow

Dans quelques années il y aura un tel bar devant le joueur qu'on ne verra plus que ses yeux au milieu de toutes les publicités

Aujourd'hui 16:40:35

Meph974 Re: Bonucci envoie un message à Ronaldo et Pogba 0 #3

Meph974

Qui bois de la heineken (deja qui en bois...) après un coca... mon dieux, rien que la heinneken me retourne le coeur, mais le faire sur le coca derrière, mon estomac aimerait pas, j'en suis sur.

Son visage le prouve, épreuve koh lanta!!



Son visage le prouve, épreuve koh lanta!!

Aujourd'hui 16:48:20