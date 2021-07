Images incroyables de Jupiter et Ganymède, par la sonde Juno

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03/2020 17:30 Post(s): 34 Karma: 138



Juno Flies Past the Moon Ganymede and Jupiter, With Music by Vangelis



Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a créé des animations étonnantes et les a partagées avec la NASA Youtube Chaine. La description de la vidéo indique que les 7 et 8 juin de cette année, Juno s’est rapproché de la lune recouverte de glace de Jupiter, Ganymède, que n’importe quel vaisseau spatial en plus de deux décennies. L’animation se compose d’images prises par la sonde spatiale à ces dates spécifiques.



Pour animer les images, la NASA les a projetées sur un champ numérique. Ensuite, l’équipe du JPL a ajouté des “pneus artificiels” à la vidéo, détaillant les itinéraires et les départs de Jupiter et de la lune glacée.



Voir des orages dans l’atmosphère ondulante de Jupiter – qui ressemblent certainement à de la crème mélangée à du café – par exemple, est un vrai régal visuel. ainsi que des cicatrices et Forage sur Ganymède. (La lune est l’une des 79 en orbite autour de Jupiter, la plus grande du système solaire.)

