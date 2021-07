Le plaisir d'avoir la mer juste à côté de chez soi.

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 899 Karma: 1363





La falaise est à Eleuthera (Bahamas) et mesure 75 pieds (22,66 mètres)

Crédit @owenweymouthcliffdive & @robert.wall



PS : c'est le grand angle et le ralenti déclenché dès qu'ils sautent, qui donnent l'impression qu'il y a plus du double de la hauteur réelle. J'étais pourtant certain d'un DJP de plus de 3 ans... mais je ne retrouve pas.

