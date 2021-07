Options du sujet Imprimer le sujet

WeWereOnABreak On ne double pas en Corse ! 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 29/05/2015 09:41 Post(s): 2963 Karma: 9560

J’avais posté la vidéo mais l’auteur l’avais retiré pour flouter le gentil monsieur. Elle est de nouveau disponible.



Lien TikTok Un motard va apprendre à ses dépend que le code de la route en Corse est différent qu’en Métropole.J’avais posté la vidéo mais l’auteur l’avais retiré pour flouter le gentil monsieur. Elle est de nouveau disponible.

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:32