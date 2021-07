Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Serrage de mains confus entre deux joueurs d'échecs. 6 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 368 Karma: 514 Deux joueurs d'échecs se mélangent les pinceaux en se saluant.



s

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:59

Sebmagic Re: Serrage de mains confus entre deux joueurs d'échec. 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4586 Karma: 490 Vous êtes sûrs que ce n'est pas une sorte de pierre-feuille-ciseaux hyper rapide et élaboré où chacun a 3 coups d'avance pour décider de celui qui prend les blancs ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:30:20

-Flo- Re: Serrage de mains confus entre deux joueurs d'échec. 0 #3

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12870 Karma: 6816 Ils ont mal entendu les règles : il faut empêcher l'adversaire de prendre le roi, pas le doigt !

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:13