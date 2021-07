Options du sujet Imprimer le sujet

SEB93 Se sculpter soi même en train de se sculpter soi même. 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/09/2008 18:32 Post(s): 572 Karma: 729





Bon, les images parlent d'elles-même





Self-Portrait Sculpture Timelapse Steven Richter réalise une sculpture de lui même qui réalise elle même une sculpture de lui même.Bon, les images parlent d'elles-mêmeSelf-Portrait Sculpture Timelapse

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:14