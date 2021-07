Options du sujet Imprimer le sujet

Sebmagic La tête d'un influenceur sur l'affiche du film Le Dernier Voyage 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4589 Karma: 491











Bon je n'ai pas tout capté aux explications, visiblement ça partait d'une blague, mais j'ai trouvé ça assez fou et insolite, d'autant que le réalisateur n'était pas du tout au courant.





J’AI MA TÊTE SUR UNE AFFICHE DE CINÉ





MA TÊTE SUR UNE AFFICHE DE CINÉ #2 Je viens de voir passer cette vidéo par hasard et, après vérification sur l'affiche officielle du film Le Dernier Voyage de Romain Quirot (avec comme acteur principal Hugo Becker), j'hallucine d'apprendre que le visage d'un mec (le Tiktokeur Antton Racca) est présent sur l'affiche, dans la planète rouge.Bon je n'ai pas tout capté aux explications, visiblement ça partait d'une blague, mais j'ai trouvé ça assez fou et insolite, d'autant que le réalisateur n'était pas du tout au courant.J’AI MA TÊTE SUR UNE AFFICHE DE CINÉMA TÊTE SUR UNE AFFICHE DE CINÉ #2

Contribution le : Aujourd'hui 22:27:07