Options du sujet Imprimer le sujet

Adr1enb Spike Lee annonce trop tôt le gagnant de la Palme d'Or 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8358 Karma: 1849





Alors qu'on lui demandait d'annoncer le gagnant du prix d'interprétation masculine (premier prix remis lors de la cérémonie), Spike Lee a annoncé le gagnant de la Palme d'Or, Titane, or il s'agit du dernier prix qui est remis dans cette cérémonie ! Alors qu'on lui demandait d'annoncer le gagnant du prix d'interprétation masculine (premier prix remis lors de la cérémonie), Spike Lee a annoncé le gagnant de la Palme d'Or, Titane, or il s'agit du dernier prix qui est remis dans cette cérémonie !

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:15