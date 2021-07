Un filtre réel d'invisibilité + que font les chiens jaune après catapultage d'1 porte-avion

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 579 Karma: 579

La version courte :





Invisibility Shields Are Real



Avec explications (en anglais, sous titres dispo)





Real-Life Invisibility Cloak Can Hide Anything! How Does It Work?





What Else Can You Catapult From a Carrier (Besides Airplane)? #shorts

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:04