- 131 New record apnée

L'aspect technique le plus étonnant est que l'air disponible dans les poumons (probablement environ 10 litres pour un athlète de ce calibre, pour une personne normale il passe de 4 à 6 litres), que la profondeur et la pression sont réduites à un treizième du volume : environ 750 ml, comme une bouteille bordelaise.

Et ce volume ultra bas sert à presque tout pour compenser la pression sur les tympans! En pratique, c'est comme si c'était les poumons vides !



Ne vous étonnez pas si le staff ne se réjouit pas dès qu'il émerge : une demi-minute doit s'écouler sans qu'il entre en syncope pour que le record soit valable.





Alexey Molchanov NEW WORLD RECORD 131m CWT

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:49