Options du sujet Imprimer le sujet

carpet_bombing Tentative braquage DAB a la 205 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4431 Karma: 2929











Mine de rien elle tient la porte ^^ !



Par contre un peu deg pour la 205, que je suppose volée, belle jante, chouette peinture, peut être un passionné qui l'entretenait !? Un vendredi matin à 11h en pleine rue passante a parisMine de rien elle tient la porte ^^ !Par contre un peu deg pour la 205, que je suppose volée, belle jante, chouette peinture, peut être un passionné qui l'entretenait !?

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:47