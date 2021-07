Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Qui est le con qui a mis ce panneau en plein milieu du passage ? 8 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12879 Karma: 6836 Un employé peu précautionneux a laissé un panneau "sol glissant" en plein milieu du passage d'un restaurant. Heureusement que cette cliente n'a que trébuché dedans, elle aurait pu tomber.

Peu rancunière envers le restaurant, elle n'en a tenu rigueur à personne et a gentiment déplacé le panneau hors du passage pour que plus personne ne risque de le percuter. Bravo à elle pour son civisme.





Contribution le : Aujourd'hui 10:41:44