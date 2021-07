Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS N'est pas grutier qui veut 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 765 Karma: 1282 Mauvaise manœuvre d'un grutier



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:05:55

Bouroski Re: N'est pas grutier qui veut 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1729 Karma: 1238 Qui paye dans ce cas là ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:00

Drakkaru Re: N'est pas grutier qui veut 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4354 Karma: 2012 @Bouroski l'assurance de la boite pour la quel le grutier bosse

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:26

Maitre_Cube Re: N'est pas grutier qui veut 0 #4

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 389 Karma: 600 THSSS C'est pas la faute du grutier mais de celui qui guide au sol. Celui au sol est en quelque sorte le co-pilote, car d'en haut il est très compliqué de gérer la perspective. Si vous avez 15mn :

La vidéo est déjà passée :



Une journée avec #22 : un grutier C'est pas la faute du grutier mais de celui qui guide au sol. Celui au sol est en quelque sorte le co-pilote, car d'en haut il est très compliqué de gérer la perspective. Si vous avez 15mn :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic229672.html Une journée avec #22 : un grutier

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:33