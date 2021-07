Options du sujet Imprimer le sujet

Volée rétro de Benoît Paire









IMPOSSIBLE drop shot



@benoitpaire @SwissOpenGstaad Benoît Paire réalise une jolie volée rétro face à Jozef Kovalik lors du premier tour de l'Open de Gstaad.IMPOSSIBLE drop shot@benoitpaire @SwissOpenGstaad https://t.co/zjDSdBmYTd

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:48

Kratos2077 Re: Volée rétro de Benoît Paire

Je m'installe Inscrit: 13/01 00:13:01 Post(s): 315 Karma: 159 je suis fan de ce mec. un de mes francais preferé meme s'il perd plus souvent qu à l'inverse.

En tout cas en ce moment, il est en forme, et revient bien dans le game. Pourvu que ca dure;

Contribution le : Aujourd'hui 18:14:12

Don-DPK Re: Volée rétro de Benoît Paire

Je m'installe Inscrit: 11/03/2008 00:23 Post(s): 310 Karma: 304 Merde il est tombé si bas pour se retrouver à ce genre de tournois.

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:30