Recherche un film britannique des années 60

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 04:02:33 Post(s): 1

Bonjour,



Je cherche le titre d’un film britannique que j’ai vu au cinéma dans les années 60 des heures de recherches sur internet n’ont rien donné.



Ça commence par un Anglais très chic et très distingué qui se fait volontairement arrêter pour un délit mineur de façon à se faire condamner à la prison un temps relativement court.

Quelques jours plus tard, profitant d’un match de football qui détourne l’attention des gardiens qui ont les yeux rivés sur leur TV il s’évade avec quelques autres prisonniers



Ils se déplacent dans un autobus à impériale et pénètrent dans la Banque d’Angleterre où ils impriment des milliers de livres sterling puis ils cachent les billets et retournent en prison



Quand l’intrusion à la Banque d’Angleterre est détectée la police sur les lieux conclut qu’une seule personne est capable de faire un tel coup : notre premier personnage qui a un alibi en béton il était en prison.



Après quelques jours notre lascar finit sa peine et là il retourne chercher les billets qui…. Non là je ne vendrai pas le punch



Merci

Contribution le : Aujourd'hui 04:19:56