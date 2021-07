Options du sujet Imprimer le sujet

RicoSM

Dois-je me faire vacciner ou pas ? Y a quoi dans les vaccins Pfizer ou Moderna ?



Bonjour,

J'ai trouvé cette vidéo très intéressante...

