10 mn de course auto en mode touriste au circuit de Nürburgring en Allemagne

Le célèbre circuit de F1 en Allemagne ouvre ses portes à tout les usagers de la route afin de pouvoir tester ses compétences de conducteurs, cela s'appelle le Nordschleife Touristenfahrten (boucle nord touristique) !

Chacun vient avec son véhicule, ce qui en fait un Gran Turismo géant avec des motos tout çà !

Chaque participant est responsable de son véhicule donc si il y a de la casse c'est à leurs frais

Il y a des pépites lors de cette course, dont voici 10 mn de plaisir que je vous fais partager !

Pour l'inscription si ça vous intéresse c'est ici :





