Qui a la plus longue, Elon, Richard, Jeff, ... ou Mark?

Je masterise ! Inscrit: 12/07/2015 11:10 Post(s): 3044 Karma: 4097





Sorry for the aborted launch!!! I’m a bad twitterer.

Enjoy this small step for man! Sorry for the aborted launch!!! I’m a bad twitterer.Enjoy this small step for man! https://t.co/6gBHHJLByQ

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:58