Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Une fillette et sa bouée emportée au large par le vent. 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4192 Karma: 3300





Sur une plage tunisienne le week-end dernier, une petite fille d'à peine 1 an échappé quelques instants à la vigilance de ses parents. Poussée au large par un vent fort, elle s'est vite trouvée hors de portée. Les secouristes l'ont rattrappée en jet-ski. L'enfant était en pleurs, mais saine et sauve.

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:03