Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Comment préparer le terrain pour son adversaire 2 #1

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 12902 Karma: 11804

Contribution le : Aujourd'hui 15:48:22

gazeleau Re: Comment préparer le terrain pour son adversaire 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4196 Karma: 3309 C'était en théorie pour impressionner son adversaire, mais on sait qu'entre la théorie et la pratique ...

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:56