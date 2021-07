Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Comment ruiner un mariage 1 #1

Tirer des serpentins sous une ligne électrique. Effet garanti....

Contribution le : Aujourd'hui 18:26:49

alfosynchro Re: Comment ruiner un mariage 0 #2

Le titre est un peu abusé, là. Non ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:12

PurLio Re: Comment ruiner un mariage 0 #3

Sacré tonton Dédé, toujours là pour mettre l'ambiance !

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:25

Kratos2077 Re: Comment ruiner un mariage 0 #4

Filer des armes à des gens sans cerveaux est souvent synonyme de problème à court terme

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:25