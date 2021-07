Un policier court après un ours + Un pickup se renverse

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70995 Karma: 33286

Un policier court après un ours pour le diriger vers la forêt





Officer Herds Bear Back Towards the Woods || ViralHog



Un pickup se renverse après l’explosion d’un pneu





Blown Tire Leads to Lumber Truck Tip Over || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:50:14