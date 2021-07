Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70995 Karma: 33286

Pêcheur Fail





Slippery Surface Turns Fisherman Into Swimmer || ViralHog



Lampe Fail





Ceiling Lamp Smashes After Guy Accidentally Hits It With Pillow While Messing Around - 1201431



Glissade Fail







Man Slips On Drenched Steps While Walking Down Them - 1211562

Contribution le : Aujourd'hui 08:54:04