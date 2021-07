Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow

Jeff Bezos est Docteur Denfer

Jeff Bezos is Dr Evil

Apowers

@CrazyCow

Je valide.

Je suis sur le coup.



Je valide.

Je suis sur le coup.

Turbigo

Y'avait une pétition pour que Jeff Bezos ne redescende pas sur terre.

@Apowers avoue ! tu voulais le refaire cryogéniser ?



@Apowers avoue ! tu voulais le refaire cryogéniser ?

