Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Best of des échanges 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗲𝘀 ⚡ 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 de la saison de Top 14 3 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1085 Karma: 1309



Certains sont assez cool... Certains sont assez cool...

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:19

FMJ65 Re: Best of des échanges 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗲𝘀 ⚡ 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 de la saison de Top 14 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12559 Karma: 3849 Si on faisait arbitrer un match de foot par un arbitre de rugby, le match se finirait sur un 2-1. Pas le score hein, mais en nombre de joueurs. Et encore je suis gentil ....

Contribution le : Aujourd'hui 15:19:38