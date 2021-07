Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses recherche 2 émissions oubliées Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je me suis réveillé avec en tete la musique du générique d'une émission (ou plutot une pastille qui était dans une emission) qui s'appelait "on dit, on ne dit pas". C’était un programme très court, assez nul, qui faisait des jeux de mots pourris illustres. Un truc du genre

-on ne dit pas "une rencontre entre 2 equipes mediocres"

-on dit "un match inter-minables"



en en discutant autour de moi, j'ai l'impression d’être le seul a avoir connu ce truc (on parle d'un programme qui doit dater de fin 80s/ debut 90s)





au fur et a mesure de la conversation, j'ai découvert que personne ne semblait non plus se souvenir d'un truc qui s'appelait "les pourquois de monsieur pourquoi", avec un mec en chemise noire et blanche pleine de points d'interrogation, ou un gars expliquait differents trucs insolites (le seul qui me reste en mémoire, c'est "pourquoi les roues des F1 sont a l’extérieur de la voiture?"

(edit: trouve celui la! c'etait presente par arnaud gidoin, mais impossible de retrouver une video





