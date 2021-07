Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Re: Problème sur un bateau + yacht passe sous un pont 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12565 Karma: 3851



2. Va te le décrocher maintenant ! Y a plus qu'à espérer les grosses marées ...... 1. Comme quoi , les selfies ont parfois du bon !2. Va te le décrocher maintenant ! Y a plus qu'à espérer les grosses marées ......

Contribution le : Aujourd'hui 20:21:50

gazeleau Re: Problème sur un bateau + yacht passe sous un pont 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4204 Karma: 3332 1/ Cette inversion de sourire instantané !



2/ Fallait attendre que le train de marchandises finisse de passer! C'est pour ça que le pont était trop bas.

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:18