Champion Island games begin

Bienvenue aux jeux Doodle Champion Island ! Au cours des prochaines semaines, rejoignez l'athlète Calico Lucky alors qu'elle explore la Doodle Champion Island : un monde rempli de sept mini-jeux sportifs, d'adversaires légendaires, de dizaines de quêtes secondaires audacieuses et de quelques nouveaux (et anciens ;)) amis. Son but ultime ? Battez chaque champion sportif pour récupérer les sept parchemins sacrés et relevez des défis cachés supplémentaires à travers l'île des Champions.



Rejoignez l'une des quatre équipes pour contribuer au classement mondial en temps réel, et que les jeux commencent !



>>> Jouer au jeu <<<







