Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des automobilistes volent de la marchandise après un accident 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44491 Karma: 21200







France Bleu Alsace - Carambolage entre deux camions : des automobilistes s'arrêtent sur l'autoroute près de Mulhouse pour récupérer la marchandise @ITA6768 Des automobilistes s'arrêtent sur l'autoroute A35 près de Mulhouse pour voler des dosettes de café tombées sur la chaussée suite à un accident impliquant 3 camions, sans faire de blessés.France Bleu Alsace - Carambolage entre deux camions : des automobilistes s'arrêtent sur l'autoroute près de Mulhouse pour récupérer la marchandise @ITA6768

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:36

gazeleau Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un accident 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4206 Karma: 3335





@-ninja- Non, ça c'est valable que dans les pays pauvres, là où on est conscient que la marchandise c'est le salaire du marchand. En Alsace, du café Sati© au moins j'espère !Non, ça c'est valable que dans les pays pauvres, là où on est conscient que la marchandise c'est le salaire du marchand.

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:50

Evil-Ash Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un accident 0 #4

Je suis accro Inscrit: 29/07/2008 18:21 Post(s): 1788 Karma: 649



J'ai honte en voyant ça Wooah c'est à 5 minutes de chez moi !J'ai honte en voyant ça

Contribution le : Aujourd'hui 11:35:28

PurLio Re: Des automobilistes volent de la marchandise après un accident 0 #5

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11537 Karma: 11461 C'est ce qu'on appelle tombé du camion...



Y a quand même des rapaces, un peu comme les gens qui ont pillé les commerces noyés en Belgique pendant les inondations, alors que la flotte n'était même pas encore partie...

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:01