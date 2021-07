Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Des bouquetins bien planqués.

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 410 Karma: 569 Au Pakistan, des bouquetins ont trouvé refuge dans une grotte sur une paroi rocheuse.



Aujourd'hui 12:28:29

gazeleau Re: Des bouquetins bien planqués.

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4208 Karma: 3336 Bonne planque, quoique il y a quand même un humain pour les embêter.

Aujourd'hui 12:58:13