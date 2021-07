Une journaliste s'enduit le visage de boue avant un tournage télévisé.

Options du sujet Imprimer le sujet

Susanna Ohlen von RTL "packt mit an"





Citation : Une porte-parole de RTL a répondu à la demande de tz.de par la déclaration suivante sur les enregistrements : « L'approche de notre journaliste est clairement en contradiction avec les principes journalistiques et nos propres normes. Nous lui avons donc accordé un congé ce lundi après en avoir entendu parler. » En Allemagne, à Bad Münstereifel, un habitant a filmé la reporter/journaliste RTL Susana Ohlen se tartinant le visage (et ses habits?) de boue avant un tournage.Susanna Ohlen von RTL "packt mit an"Citation :

