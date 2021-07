Un chat punit son maitre + un homme se fait arrêter en plein interview + chien joue avec son fils

Je suis accro Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 640 Karma: 643



Cat Caught Being Rude || ViralHog



De ce que j'ai compris, l'homme poursuivi a fait des avances à une adolescente. Les cris d'alerte de l'homme derrière lui ont alerté un habitant de la résidence qui était entrain de se faire interviewer et qui était un ancien joueur de rugby !





Detective stops interview to tackle suspect





Rottweiler puppy plays tag with dad!

Contribution le : Aujourd'hui 13:21:06