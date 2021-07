Options du sujet Imprimer le sujet

Je m'installe Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 445 Karma: 412 Les pictogrammes imitent le geste athlétique humain et les mimes lors de l'inauguration des jeux olympiques imitent les pictogrammes.

La vidéo n'est pas géniale, mais il n'y en a pas de meilleures disponibles, mais le moment était amusant.





Tokyo 2020 Olympics-3



Encore:





AMAZING! TOKYO OLYMPICS 2020 KINETIC PICTOGRAM! OPENING CEREMONY

